"Есть условные показатели по потерянным очкам – сколько их у нас, семь?восемь? Прибавьте их к нынешнему результату, увидите, что "Крыльям Советов" по своему потенциалу могут бороться за место в первой пятерке. Думаю, у клуба есть шансы, сохранив состав и точечно усилив команду, через два?три года показать топовый результат", - цитирует Азарова "Матч ТВ".
"Крылья" по итогам 13-ти туров действующего розыгрыша чемпионата России имеют на своем счету 14 очков. В минувшие выходные команда добыла победу над "Сочи" (2:0). Подопечные Игоря Осинькина занимают 10-е место в таблице национального первенства.
В рамках 14-го тура самарский коллектив встретится с "Уралом". Матч пройдет 24 октября в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Губернатор Самарской области: у "Крыльев" есть шансы через 2-3 года показать топовый результат
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о перспективах "Крыльев Советов" в Российской Премьер-лиге.
Фото: ПФК "Крылья Советов"