"Крылья" футболистами не торгуют… Но неправильно, на мой взгляд, заставлять футболиста оставаться в команде и играть против его воли.
Для меня яркий пример — Хвича. Когда его "Рубин" не отпустил в европейский клуб, он стал на поле "рвать", разрушать свою же команду… И какой итог для "Рубина"? Считаю, что катастрофичный", - цитирует Азарова "Матч ТВ".
Напомним, летом состав "Крыльев" покинули Антон Зиньковский и Владислав Сарвели. Хавбек подписал контракт со "Спартаком", нападающий – с "Сочи". Также в сочинскую команду перешел Александр Коваленко, но он продолжает выступать за самарский коллектив на правах аренды.
Подопечные Игоря Осинькина занимают 10-е место в текущем чемпионате России – "Крылья" набрали 14 очков в 13-ти встречах. В 14-м туре первенства коллектив в Екатеринбурге сыграет с местным "Уралом".
Губернатор Азаров: пример Хвичи в "Рубине" - катастрофа. "Крылья" не должны заставлять игроков оставаться
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о трансферной политике "Крыльев Советов".
Фото: "Крылья Советов"