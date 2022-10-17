"Сейчас много говорят о вине немцев в этой ситуации. Но моя точка зрения: сложно людям из другой страны приезжать к нам работать. И когда нет результата, очень легко их обвинять. Всегда, когда результата нет, выглядит так, что это вина тренеров и руководства. Но мы тоже должны понимать, что футболисты несут ответственность", - цитирует голкипера "Матч ТВ".
"Локомотив" 8 октября объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в 12-м туре чемпионата России. Также Томас Цорн покинул пост спортивного директора "железнодорожников".
Столичный коллектив остается в зоне стыковых матчей после 13-ти туров национального первенства. Москвичи набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. 22 октября красно-зеленые встретятся с "Динамо" в гостях.
Гильерме – о неудачах "Локомотива": легко обвинять немцев, но игроки тоже несут ответственность
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме поделился мнением о причастности немецких менеджеров к неудачному началу сезона красно-зеленых.
Фото: ФК "Локомотив"