Газизов - о возможном закрытии "Уфы": все сотрудники клуба получили уведомление о сокращении, в том числе и я

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что клуб может прекратить существование в ближайшее время.

Фото: ФК "Уфа"





Напомним, ранее сегодня "РБ Спорт" опубликовал информацию, согласно которой "Уфа" может закрыться после нового года. Сообщалось, что сотрудники клуба получили сообщения о скором прекращении контрактов в связи с тяжелым финансовым положением.



"Уфа" вылетела из РПЛ по итогам предыдущего сезона. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов неоднократно заявлял, что жизнь клуба будет под угрозой в случае вылета из высшего дивизиона. После 14 туров "Уфа" занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 16 очков.

"Все сотрудники клуба получили уведомления о сокращении, в том числе и я. Это дело в правовом поле. На сегодняшний день у клуба долгов нет, но мы просто предупреждаем людей, что такая ситуация может произойти. Сейчас я не вижу источник финансирования. Плюс у меня суд на сто миллионов. Какая вероятность, что " Уфа " закроется? Я бы не хотел на эту тему думать", - приводит слова Газизова Sport24 Напомним, ранее сегодня "РБ Спорт" опубликовал информацию, согласно которой "Уфа" может закрыться после нового года. Сообщалось, что сотрудники клуба получили сообщения о скором прекращении контрактов в связи с тяжелым финансовым положением."Уфа" вылетела из РПЛ по итогам предыдущего сезона. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов неоднократно заявлял, что жизнь клуба будет под угрозой в случае вылета из высшего дивизиона. После 14 туров "Уфа" занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 16 очков.