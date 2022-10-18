"Ростов" обратился в ЭСК? Причём здесь футбольный клуб "Урал"? Это их право. Пусть хоть на 20 претензий подают жалобы. Они там на свои моменты не подали? Был момент, когда нужно было красную карточку защитнику "Ростова" показать, и ещё моменты. На это не подали?" - цитирует Иванова "Чемпионат".
Напомним, "Ростов" на своем поле проиграл "Уралу" в матче 13-го тура РПЛ. После окончания встречи сторона хозяев осталась недовольна судейством арбитра Евгения Турбина. В частности, "Ростов" на своем официальном сайте опубликовал обращение к председателю ЭСК РФС Павлу Каманцеву с просьбой рассмотреть сразу 10 эпизодов, где судьи принимали решения не в пользу ростовчан.
Президент "Урала" Иванов - о жалобе "Ростова" на судейство: пусть хоть на 20 претензий подают
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о жалобе "Ростова" на судейство после очной встречи команд.
Фото: ФК "Урал"