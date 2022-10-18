- "Факел" играет дома при своих болельщиках, конечно, настрой боевой, команда выйдет играть на победу. Хочется показать хороший результат в Кубке России. Пока у нас 0 очков, но надеемся, что завтра их станет больше. Да, у "Спартака" в турнирной таблице всё хорошо, но команда сыграла тяжелый матч с ЦСКА в чемпионате, возможно, они выставят неоптимальный состав, - передает слова Самедова Matchtv.ru.
19 октября на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже состоится матч 4 тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России в группе В "Факел" - "Спартак". Встреча первого круга в Москве между этими клубами завершилась победой красно-белых (3:0), в 13 туре Российской премьер-лиги оба соперника сыграли вничью на выезде - с "Химками" (0:0) и ЦСКА (2:2) соответственно. "Спартак" с 9 очками возглавляет турнирную таблицу группы, вторую строчку с 6 очками занимают "Крылья Советов", на третьей позиции находится "Зенит" (3 очка), "Факел" замыкает квартет (0 очков).
Самедов: пока у "Факела" в Кубке России 0 очков, но надеемся, что после матча со "Спартаком" их станет больше
Селекционер "Факела" и экс-вингер "Спартака" Александр Самедов дал комментарий по предстоящему матчами между этими клубами в 4 туре группового этапа Кубка России.
Фото: ТАСС