"Могу выделить следующих голкиперов - на первое место поставлю Игоря Акинфеева, второй - Александр Селихов, а третьим назову Матвея Сафонова", - цитирует Чепчугова "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне лидером по числу сухих матчей во всех турнирах является Игорь Акинфеев, который отстоял половину матчей ЦСКА на ноль. Так же в тройке Матвей Сафонов и Иван Ломаев. При этом в среднем за игру меньше всего пропускает Сафонов, который к тому же является лидером по числу сейвов.
Чепчугов включил Акинфеева, Селихова и Сафонова в тройку лучших вратарей РПЛ
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о лучших вратарях чемпионата России.
Фото: РПЛ