"Всегда должна быть грань. Нельзя оскорблять другого человека, особенно матом. К тому же для Федотова это своего рода рецидив. У него ведь уже был инцидент с Доменико Тедеско", - цитирует Гаджиева "Матч ТВ".
В 13-м туре ЦСКА на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" в 13-м туре РПЛ (2:2). В перерыве встречи произошла конфликтная ситуация между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем. В итоге оба специалиста приглашены на заседание КДК РФС.
Напомним, в 2020 году поссорились тренерские штабы "Спартака" и "Сочи", когда последних тренировал Доменико Тедеско. Тогда "Спартак" обвинил соперника в проявлении ксенофобии по отношении к Тедеско.
Гаджиев: нельзя оскорблять другого человека, особенно матом. Для Федотова это рецидив, уже был инцидент с Тедеско
Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о конфликтной ситуации между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.
Фото: ПФК ЦСКА