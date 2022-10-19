Напомним, встреча между командами проходила в Ростове-на-Дону в рамках 13-го тура РПЛ и завершилась победой гостей (2:1). После игры "Ростов" неоднократно выражал недовольство работой судейской бригады в этой встрече.
В результате комиссия признала одну ошибку Евгения Турбина и его помощников: на 45-й минуте он должен был удалить полузащитника "Урала" Ибраиму Сиссе. Все остальные решения Турбина, в том числе по двум неназначенным пенальти в ворота гостей, признаны верными.
ЭСК РФС: арбитр ошибочно не удалил Сиссе в матче "Ростов" - "Урал". Решения с неназначенными пенальти признаны верными
ЭСК РФС разобрала спорные эпизоды из матча между "Ростовом" и "Уралом".
Фото: ФК "Ростов"