- Сейчас эта контора - ЭСК - будет всячески отмазывать Турбина. Максимум признают один эпизод. Разбирательство должно быть иным, причем с привлечением правоохранительных органов. Пока кого-то одного не посадят, дело не сдвинется. Дело в том, что ЭСК тоже работает по генеральной линии - там, где надо судью натянуть на ошибку, они натягивают, где надо отмазать - отмазывают. Это структура, где есть круговая порука. Я говорю давно о необходимости смены всей системы судейства, смены кадров - старому Политбюро пора на мороз, - цитирует Червиченко "РБ Спорт".
Встреча 13 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" (1:2) завершилась судейским скандалом после того, как главный рефери Евгений Турбин принял несколько спорных решений против хозяев поля в ключевых эпизодах с неназначением 11-метровых ударов и непоказом прямой красной карточки за грубый фол, в том числе по итогам личных видеопросмотров после подсказок ВАР Павла Кукуяна о необходимости вынесения санкций. После окончания игры спортивный директор желто-синих Алексей Рыскин заявил о намерении клуба подать обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по решениям Турбина в нескольких эпизодах прошедшей игры.
Червиченко - о судействе матча "Ростов" - "Урал": судьям даны руководителями определенные команды, Турбин их исполняет
Червиченко: судьям дано указание - не свистеть фолы на Комличенко. Клубы получают по ушам, если есть угроза "Зениту"
Рыскин: судья убил "Ростов", стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти
Комличенко: мне судьи лично говорят - ты нам надоел, устали от тебя, не будем на тебе где-то свистеть
Экс-арбитр Федотов: по матчу "Ростова" и "Урала" нужны конкретные меры, Каманцев должен вызвать Турбина на полиграф
Червиченко: сейчас ЭСК будет всячески отмазывать Турбина. Круговая порука, пока кого-то не посадят, дело не сдвинется
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение об оценке судейства Евгения Турбина в матче 13 тура РПЛ "Ростов" - "Урал" (1:2) со стороны Экспертно-судейской комиссии.
Фото: МатчТВ