- Сейчас у меня пока "тренерская пауза". Три года уже прошло. А это считается достаточно большим простоем. Но на диване не сижу - футболу отдаю очень много времени. За эти три года было много предложений. Но они меня не заинтересовали так, как, например, заинтересовало предложение тульского "Арсенала", красноярского "Енисея", когда прилетел, переговорил с губернатором и через минуту подписал контракт. Потому что мне была понятна цель. Губернатор попросил выйти в РПЛ, сделать всё возможное. Он сказал, что будет помогать. И помогал, конечно. Это мне интересно, хотя это была Первая лига, - передает слова Аленичева Matchtv.ru.
50-летний российский тренер Дмитрий Аленичев самостоятельную тренерскую карьеру начинал в юношеской сборной России, с которой работал в период с ноября 2010 года по 2011 год. Осенью 2011 года Аленичев возглавил тульский "Арсенал", выступавший в Любительской футбольной лиге, и за три сезона вывел клуб в Российскую премьер-лигу, но не смог в ней удержаться и вылетел в ФНЛ в дебютном сезоне. В июне 2015 года специалист занял должность главного тренера московского "Спартака", с которым в сезоне-2015/2016 финишировал в чемпионате России на пятом месте. С июня 2017 года по май 2019 года Аленичев работал в красноярском "Енисее", который на данный момент является его последним клубом в тренерской карьере.
Аленичев: за три года "тренерской паузы" было много предложений, но они меня не заинтересовали
Экс-главный тренер "Спартака", тульского "Арсенала" и "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Фото: "Спорт-Экспресс"