- Слушайте, по-моему, отличное дерби. Счёт 2:2, какой хороший результат? У нас хорошая команда, "Спартак" тоже хорошая команда. Интересная игра получилась, туда-сюда, - передает слова Заболотного ТАСС.
Матч 13 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" завершился с ничейным счетом 2:2. В составе красно-синих дубль оформил нападающий Федор Чалов, голы красно-белых забили атакующий полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев.
Заболотный о дерби ЦСКА - "Спартак": интересная игра получилась, туда-сюда
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о московском дерби ЦСКА - "Спартак" в рамках 13 тура РПЛ (2:2).
Фото: РПЛ