В сентябре стало известно, что новичок "Спартака" Кейта Бальде дисквалифицирован до декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время игры за "Кальяри". В организме сенегальца при этом не обнаружили запрещенных веществ. Кроме того, футболисту запрещено не только выходить на поле, но и тренироваться в расположении красно-белых.
"Кейта в отличной форме, он находится в Москве. Что касается апелляции, я думаю, мы не будем ее подавать", - приводит слова агента РИА Новости.
Бальде пополнил состав "Спартака" на правах свободного агента в летнее трансферное окно. За красно-белых 27-летний игрок успел провести 1 матч - он сыграл 38 минут против "Зенита" (1:2) в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Агент Бальде заявил, что нападающий "Спартака" находится в отличной форме
Федерико Пасторелло, агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде, рассказал о форме своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"