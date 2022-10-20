Ранее сообщалось, что Галактионов возглавит московский "Локомотив".
По информации источника, руководство нижегородцев рассматривает шесть кандидатов на должность главного тренера, среди них Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко.
Радимов в начале октября покинул пост главного тренера "Зенита-2". Юран в августе был уволен из подмосковных "Химок". Последним местом работы Василенко был воронежский "Факел", специалист покинул клуб в сентябре.
"Пари НН" вчера, 19 октября, дома обыграл "Краснодар" в 4 туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России - 1:0. В Российской Премьер-лиге нижегородцы в минувшие выходные со счетом 0:3 уступили "Зениту". В таблице чемпионата подопечные Галактионова идут на 11 месте, набрав в 13 матчах 13 очков.
В субботу, 22 октября, "Пари НН" на своем поле примет "Краснодар" уже в рамках РПЛ.
Источник: Metaratings
"Metaratings": Юран и Радимов претендуют на пост главного тренера "Пари НН"
Михаил Галактионов покинет пост главного тренера "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"