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Байрамян: не знаю, специально ли, но на Комличенко не поставили уже минимум 4 пенальти

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился мнением о судействе по отношению к его клубу и конкретно одноклубнику Николаю Комличенко.
Фото: Sport24
– Считаю ли я, что судьи специально не замечают пенальти на Комличенко? Не знаю, но ходят же такие слухи. Типа Комличенко и так много пенальти зарабатывает, поэтому не нужно лишний раз свистеть. Но на самом деле каждый его пенальти был стопроцентным. Может, один был чуть сомнительным, но сколько ещё не поставили? Уже как минимум четыре. В той же игре с "Уралом", мне кажется, второй пенальти тоже был. Но я не знаю, специально ли это, – цитирует Байрамяна "РБ Спорт".

По итогам тринадцати сыгранных туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков. Предыдущая игра команды Валерия Карпина проходила в рамках группового этапа Кубка России, на выезде с московским "Динамо". Московский коллектив взял три очка, обыграв ростовчан со счетом 3:1, гости забили единственный гол с пенальти, который исполнил Дмитрий Полоз, являющийся основным исполнителем одиннадцатиметровых. В восьмом туре, против "Торпедо", "Ростов" трижды перебивал пенальти. Удар наносили три разных игрока, из которых забил лишь центральный защитник Максим Осипенко.


Байрамян Ростов Комличенко
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