– Есть проблема с психологической уверенностью. Ее просто нет у игроков. Самое страшное – не пропущенный гол, а реакция на него: мы не могли 12 с половиной минут подойти к чужой штрафной. Взрослые футболисты не должны так реагировать, – приводит слова Талалаева "Sport24".
Андрей Талалаев был назначен главным тренером "Локомотива" 13 октября 2022 года, при нем команда успела провести два матча. В первом уступили дома в РПЛ московскому "Локомотиву" со счетом 0:1, во втором обыграли в гостях ЦСКА со счетом 1:0. Эта встреча проходила в рамках группового этапа Кубка России. Следующий матч "Торпедо" проведет в ближайшие выходные – в гостях против "Ахмата", из которого Талалаев был уволен в предыдущем месяце.
Талалаев: у игроков "Торпедо" проблема с психологической уверенностью. Взрослые футболисты не должны так реагировать
Главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев признался, что у команды есть проблемы с психологией.
Фото: ФК "Торпедо"