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Петржела: Дзюба мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России

Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением, почему форвард Артем Дзюба после окончания контракта с сине-бело-голубыми не перешел в другую команду РПЛ.
Фото: Getty Images
"Не знаю, насколько Дзюба большой патриот своей страны. Допускаю, что он мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России. Если Артем после провала в Турции не вернется в РПЛ, значит, он не хочет жить в России", - цитирует Петржелу Sport24.

Дзюба перешел в турецкий "Адана Демирспор" этим летом на правах свободного агента – до этого истек срок действия его контракта с "Зенитом". Футболист отметился одним голом в четырех играх национального первенства.

"Адана Демирспор" лидирует в чемпионате Турции по итогам 10-ти туров – в их активе 21 очко.


Зенит Петржела Дзюба Адана Демирспор
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