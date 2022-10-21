"Не знаю, насколько Дзюба большой патриот своей страны. Допускаю, что он мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России. Если Артем после провала в Турции не вернется в РПЛ, значит, он не хочет жить в России", - цитирует Петржелу Sport24.
Дзюба перешел в турецкий "Адана Демирспор" этим летом на правах свободного агента – до этого истек срок действия его контракта с "Зенитом". Футболист отметился одним голом в четырех играх национального первенства.
"Адана Демирспор" лидирует в чемпионате Турции по итогам 10-ти туров – в их активе 21 очко.
Петржела: Дзюба мог специально не рассматривать предложения из РПЛ, чтобы уехать из России
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением, почему форвард Артем Дзюба после окончания контракта с сине-бело-голубыми не перешел в другую команду РПЛ.
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