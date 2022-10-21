"Локомотив" и "Динамо" — это в любом случае московское дерби. Мы играем на выезде, поэтому это будет точно сложнейший матч. Как видите, сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах. Жду яркий и сложный матч", - цитирует Шунина Sport24.
"Локомотив" и "Динамо" встретятся на "РЖД Арене" в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Перед началом тура "Динамо" занимает 8-ю строчку в РПЛ, набрав 20 очков в 13 турах. "Локомотив" отстает от соперника на 8 очков и пока занимает место в зоне стыковых матчей.
Шунин: жду яркую и сложную игру с "Локомотивом". Это в любом случае дерби
Голкипер "Динамо" Антон Шунин поделился ожиданиями от встречи с "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо"