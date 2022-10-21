"Я не планировал так быстро браться за новую работу. Тут "Торпедо" вышло на меня еще раз — смогли убедить, что нужно возглавить клуб именно сейчас, хотя честно могу сказать: еще не чувствую себя на 100% готовым", - приводит слова Талалаева Sport24.
Андрей Талалаев возглавил "Торпедо" на прошлой неделе. С тех пор его команда уступила в РПЛ "Локомотиву" (0:1) и переиграла в Кубке России ЦСКА (1:0). Прямо сейчас "автозаводцы" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 6 очков в 13 турах.
Напомним, Талалаев уже работал в РПЛ по ходу этого сезона. До сентября он тренировал "Ахмат", который уволил специалиста после поражения от "Пари НН".
Талалаев: не планировал так быстро браться за новый клуб. Еще не чувствую себя на 100% готовым
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев признался, что еще не до конца готов к работе.
Фото: РИА Новости