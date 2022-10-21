"Как бы поступил, если бы мне пришла повестка? Пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали — я бегать точно не буду", - приводит слова Аршавина Sport24.
Аршавин в январе стал заместителем генерального директора "Зенита". До этого экс-полузащитник сборной России занимал в клубе должность директора департамента развития молодежного футбола. Он закончил карьеру футболиста в 2018 году. По ходу карьеры полузащитник выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".
Напомним, ранее повестка в военкомат приходила другому экс-игроку сборной России Динияру Билялетдинову.
Аршавин: если бы пришла повестка, то пошел бы военкомат. Бегать точно не буду
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, что бы делал, если бы получил повестку.
Фото: ФК "Зенит"