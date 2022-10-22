По данным источника, Талалаев не полетел с командой в Грозный на матч против "Ахмата". Сообщается, что причиной этого решения является недопонимание между тренером и его бывшим клубом. Напомним, Талалаев возглавлял "Ахмат" с 2020 года. В сентябре клуб объявил о его увольнении. Сообщалось, что у него возник конфликт с руководством грозненцев прямо во время матча с "Пари НН", который стал для него последним в клубе.
Андрей Талалаев возглавил "Торпедо" на прошлой неделе. С тех пор его команда уступила в РПЛ "Локомотиву" (0:1) и переиграла в Кубке России ЦСКА (1:0). Прямо сейчас "автозаводцы" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 6 очков в 13 турах.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Талалаев не полетел на матч "Торпедо" с "Ахматом" из-за недопонимания с руководством грозненцев
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев может пропустить матч своей команды против "Ахмата".
Фото: ФК "Торпедо"