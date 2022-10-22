"Когда вернусь на поле? После этой игры", - цитирует грузинского хавбека "СЭ".
19-летний футболист получил травму в матче за молодежную сборную Грузии против команды Турции.
Гагнидзе в нынешнем сезоне успел принять участие в 10-ти встречах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.
"Динамо" по итогам 13-ти туров занимает 8-е место в таблице первенства, бело-голубые набрали 20 очков.
Гагнидзе: вернусь на поле после игры с "Локомотивом"
Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе высказался о сроках окончания восстановления после травмы.
Фото: ФК "Динамо"