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Норманн - о "Динамо": большая разница по отношению к "Ростову"? Да, большая - в хорошем смысле

Полузащитник "Динамо" Матиас Норманн сравнил свою команду с "Ростовом", из которого его арендовали бело-голубые.
Фото: ФК "Динамо"
"Впечатления от "Динамо"? Очень хорошие. Я очень счастлив. Большая разница по отношению к "Ростову"? Да, большая — в хорошем смысле", - цитирует Норманна "Матч ТВ".

Напомним, Матиас Норманн в начале сентября на правах аренды перебрался в "Динамо" из "Ростова". С того момента полузащитник провел за бело-голубых 6 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Норманн выступал за "Ростов" с 2019 года. Предыдущий сезон норвежец провел в еще одной аренде, выступая за "Норвич", который в итоге вылетел из АПЛ в Чемпионшип.


Норманн Динамо Ростов
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