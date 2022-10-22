"Забить 100 мячей в премьер-лиге нелегко для любого футболиста. Отличная цель. Смолов – великолепный игрок, он обладает хорошими качествами. Надеюсь, что он продолжит много забивать и принесет пользу "Динамо", — цитирует уругвайского защитника ТАСС.
Вчера "Динамо" на "РЖД Арене" одержало победу над "Локомотивом" - 3:1. Смолов на 33-й минуте встречи реализовал пенальти – этот гол стал для него 100-м в Российской Премьер-лиге.
Подопечные Славиши Йокановича вышли на 6-е место в таблице национального чемпионата. Москвичи набрали 23 очка в 14-ти встречах. В рамках 15-го тура первенства бело-голубым предстоит сыграть с "Химками" - матч запланирован на 29 октября и начнется в 14:00 мск.
Лаксальт – о 100-м голе Смолова: надеюсь, он продолжит забивать и принесет пользу "Динамо"
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт высказался о 100-м голе форварда бело-голубых Федора Смолова в чемпионате России.
Фото: ФК "Динамо"