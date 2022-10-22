"После ухода Шварца "Динамо" стало менее зрелищным? Сложно сказать о меньшей зрелищности. Надо смотреть на реальные вещи: команда поменялась, и поменялся тренер. Также произошли трансферы в конце августа. Самое главное, что сейчас прибавляем, и нужно двигаться вперед", - цитирует футболиста Sport24.
Сандро Шварц покинул должность главного тренера "Динамо" после поражения от "Спартака" в финале предыдущего розыгрыша Кубка России. Освободившийся пост занял сербский специалист Славиша Йоканович. Под его руководством бело-голубые идут на шестом месте в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги - по итогам 14-ти туров команда набрала 23 очка.
Фомин: без Шварца "Динамо" стало менее зрелищным? Главное, что сейчас мы прибавляем
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказался о зрелищности игры столичного коллектива.
Фото: РПЛ