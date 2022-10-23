"С двумя клубами РПЛ веду переговоры, вчера с одним переговорил. На этой неделе будут переговоры со вторым клубом. Тогда приму решение окончательное. "Локомотив"? Это супер-клуб", - передает слова специалиста "СЭ".
Юран ушел из "Химок" в начале августа. Под его руководством подмосковный клуб набрал 7 очков в четырех встречах и занимал седьмое место в таблице Российской Премьер-лиги. После отставки наставника химчане не выиграли ни одной встречи и опустились в зону вылета из элитного дивизиона.
Юран: есть два варианта из РПЛ, вчера переговорил с одним клубом
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о вариантах продолжения своей карьеры.
Фото: ФК "Химки"