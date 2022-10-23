"У нас есть свое видение на игрока, на все, что происходит вокруг него. Мы работаем. Спрос на Сычевого есть. Если будут достойные предложения – готовы рассмотреть", - цитирует функционера "Чемпионат".
Сычевой записал на свой счет дубль в сегодняшнем матче 14-го тура Российской Премьер-лиги против ЦСКА и принес оренбуржцам ничью (2:2). В общей сложности 26-летний нападающий забил 11 голов в 12-ти играх национального чемпионата.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сычевого в 500 тысяч евро.
Еремякин - о Сычевом: спрос на него есть – "Оренбург" готов рассмотреть достойные предложения
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался об интересе к форварду Владимиру Сычевому со стороны других клубов.
Фото: ФК "Оренбург"