"Что касается самочувствия, то бывало и лучше. Не знаю, смогу ли сыграть до конца первой части сезона. Буду отталкиваться от самочувствия. Но вероятность того, что сыграю до конца года, есть. У меня перелом", - цитирует игрока "Чемпионат".
Умяров пропустил матчи "Спартака" с ЦСКА и "Химками". Сообщалось, что по итогам обследования у футболиста выявили повреждение плюсневой кости.
Умяров принял участие в 12-ти матчах "Спартака" в действующем сезоне Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Столичный клуб занимает второе место в национальном чемпионате, по итогам 14-ти туров набрав 29 очков.
Умяров: у меня перелом. Есть вероятность того, что сыграю до конца года
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался о своем самочувствии после травмы.
Фото: ФК "Спартак"