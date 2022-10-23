"Жиго подключался к атакам, могу ли я стать вторым Жиго? Не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым. Не хочется этих сравнений. Хоть он и прекрасный футболист. Не хочу ассоциироваться с Жиго, хочу ассоциироваться с самим собой", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Маслов в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги успел сыграть 6 матчей, в которых отметился голом и двумя результативными передачами. 22-летний защитник пропустил предыдущий сезон из-за травмы.
"Спартак" вчера добыл крупную победу над "Химками" - 5:0. Красно-белые по итогам 14-го тура национального чемпионата остались на втором месте в турнирной таблице в 29-ю очками в активе.
Маслов – о сравнении с Жиго: не хочу ассоциироваться с Самюэлем
Защитник "Спартака" Павел Маслов поделился мнением о сравнении с экс-футболистом красно-белых Самюэлем Жиго.
Фото: ФК "Спартак"