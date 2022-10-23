"Замена связана со старой травмой, счёт позволял, поэтому попросил замениться. Всё будет нормально к следующему туру", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Джикия покинул поле на 76-й минуте встречи 14-го тура чемпионата России. Его заменил Никита Чернов.
Матч завершился крупной победой «Спартака» со счетом 5:0. Дублем отметился форвард Шамар Николсон. Свой дебютный гол в Премьер-лиге забил нападающий Павел Мелешин, первое результативное действие на свой счет записал 18-летний полузащитник Даниил Зорин.
Джикия: моя замена в матче с "Химками" связана со старой травмой
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о своей замене во втором тайме матча против "Химок" (5:0).
Фото: ФК "Спартак"