"Я изучал Агаларова. После стыковых матчей я имел разговор с Шамилем Газизовым на предмет перехода Гамида. Почему не получилось? Он посчитал те возможности нашего клуба, которые я обозначил, неприемлемыми. Наверное, жалко. Может быть, у нас он бы играл", - цитирует Еремякина "СЭ".
Напомним, в предыдущем сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, играя за "Уфу", которая в итоге вылетела в Первую лигу. В итоге нападающий перебрался в "Ахмат", где пока не сумел закрепиться в качестве игрока основного состава. В своем последнем матче за грозненцев Агаларов сыграл как раз против "Оренбурга" (2:4) в Кубке России. Он отметился голом и получил красную карточку.
Всего в нынешнем сезоне Агаларов провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Президент "Оренбурга": говорил с Газизовым об Агаларове. Он посчитал возможности нашего клуба неприемлемыми
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что клуб хотел перед началом сезона приобрести Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Ахмат"