"Тренера должны или бояться, или уважать. Нельзя хорошенькими быть с теми футболистами, которые находятся в "Сочи". Это позор просто! Я бы на месте тренера просто покусал их и всем по морде надавал в раздевалке!" - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
"Сочи" на "Газпром Арене" проиграл "Зениту" в матче 14-го тура РПЛ, пропустив от петербуржцев 7 безответных мячей. Это поражение стало самым крупным в истории сочинцев. После этого результата "Сочи" оказался на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Вадима Гаранина 20 набранных очков.
Ловчев: на месте тренера "Сочи" покусал бы футболистов и надавал им по морде в раздевалке. Это просто позор!
Фото: "КП"