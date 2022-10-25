– Урунов покидает футбольный клуб "Урал". Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию. Он же покинул расположение нашей команды. Желаем Остону удачи, – ответили источнику в пресс-службе клуба.
Напомним, что Остон Урунов перешел в футбольный клуб "Урал" в сентябре 2022 года в статусе свободного агента. До этого узбекский полузащитник числился в московском "Спартаке". Остон принял участие в двух играх за "Урал" в РПЛ и одной игре в Кубке России. Урунов суммарно провел на поле 79 минут, результативными действиями не отмечался. Его контракт с "Уралом" действовал до 30 июня 2024 года и имел опцию продления еще на один год.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Урал" расторг контракт с Остоном Уруновым
Пресс-служба "Урала" сообщила о том, что полузащитник Остон Урунов покидает клуб.
Фото: ФК "Урал"