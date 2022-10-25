– Мне сложно говорить: доволен или недоволен, хорошо или плохо. Тут самое главное – информационная волна. Из того, что я видел, моя фамилия появлялась нечасто, и в целом обсуждение прошло в рабочем режиме. Хотя, повторюсь, дерби вышло одним из самых жарких за последние годы, – цитирует Карасева "СЭ".
ЦСКА и "Спартак" встречались между собой 16 октября 2022 года в рамках тринадцатого тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась вничью (2:2), первыми забили "армейцы", затем в начале второго тайма вперед вышли красно-белые, после чего ЦСКА сравнял счет. У хозяев оба мяча забил нападающий Федор Чалов, у гостей отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. Главным и самым обсуждаемым моментом встречи стал эпизод перед первым голом "армейцев" и проявлением fair-play со стороны полузащитника красно-белых Романа Зобнина. После этого, в четырнадцатом туре, "Спартак" дома крупно обыграл "Химки" (5:0), а ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" (2:2).
Карасев – о судействе на матче ЦСКА – "Спартак": из того, что я видел, моя фамилия появлялась нечасто
Футбольный судья Сергей Карасев рассказал, остался ли он доволен своей работой в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – "Спартак" (2:2).
Фото: "СЭ"