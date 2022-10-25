– Правда ли, что "Динамо" пыталось купить Азмуна? Нет, никогда не рассматривали. Это кто-то придумал, у нас своих игроков вполне достаточно – молодые, интересные, – приводит слова Степашина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Динамо" интересовалось Азмуном летом 2022 года и был близок к его подписанию. Сердар выступает в леверкузенском "Байере", который недавно возглавил Хаби Алонсо. Он перешел в немецкий клуб зимой 2022 года из "Зенита", за который он играл с февраля 2019 года. До этого выступал в РПЛ за "Ростов" и "Рубин". Его контракт с "Байером" действует до лета 2027 года. Transfermakrt оценивает его нынешнюю стоимость в 18 миллионов евро.
Сергей Степашин: "Динамо" никогда не рассматривало Азмуна
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин заявил, что бело-голубые никогда не рассматривали возможность трансфера экс-форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Фото: Global Look Press