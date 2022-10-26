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Баженов: Жиго сейчас добавил бы уверенности "Спартаку"

Менеджер "Спартака" по арендам, а также экс-полузащитник клуба Никита Баженов высказался о роли Самуэля Жиго, который летом перешел из стана красно-белых в "Марсель".
Фото: Global Look Press
– Согласен ли я с тем, что для Жиго лучше было бы играть за "Спартак" в этом сезоне? Всегда труднее заменить игрока из линии обороны, чем, нападения. Оборона – это основа, фундамент, которую начинает выстраивать любой тренер. Когда уходит ключевой футболист, становится немного сложнее. Конечно, Жиго бы добавил уверенности "Спартаку" сейчас, – цитирует Баженова "РБ Спорт".

Напомним, что центральный защитник Самуэль Жиго перешел из московского "Спартака" во французский "Марсель" летом 2022 года. Французский клуб подписал Самуэля еще за полгода до этого, но оставил его в Москве на правах аренды. В текущем сезоне Жиго сыграл за "Марсель" в одиннадцати играх, проведя в сумме на поле 702 минуты. Однажды забил в чемпионате Франции, получил красную карточку в игре с "ПСЖ". Контракт Самуэля с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. "Марсель" прямо сейчас занимает пятое место в Лиге 1. "Спартак" в РПЛ идет вторым, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков.


Баженов Спартак Жиго
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