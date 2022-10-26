"Мне 16 было, когда он меня стал подтягивать к основе в БАТЭ. На базе висело много мотивирующих картинок. Например, три человека несут полено через яму. Смысл в том, что в любой момент можно положиться на каждого", - цитирует игрока Sport24.
Гончаренко возглавлял БАТЭ в 2007-2013 году, после чего стал главным тренером "Кубани". Этим летом 45-летний специалист был назначен наставником "Урала".
Павловец являлся футболистом БАТЭ с 2013-го по 2015 год. Этим летом 26-летний белорусский защитник перешел из "Ростова" в "Оренбург" и успел провести в составе южноуральского коллектива 7 матчей текущего сезона Российской Премьер-лиги.
Павловец: при Гончаренко на базе БАТЭ висели мотивирующие картинки – например, 3 человека несут полено через яму
Защитник "Оренбурга" Александр Павловец, игравший за БАТЭ, рассказал о работе нынешнего наставника "Урала" Виктора Гончаренко в белорусском клубе.
Фото: ФК "Урал"