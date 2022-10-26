"Отношения с поляками? Да нормально относятся. Просто поляки такие: долго присматриваются к тебе, а потом уже решают, как относиться. Ко мне отношение было отличное. Люди помогали с жильем и прочим", - цитирует футболиста Sport24.
Павловец провел весеннюю часть минувшего сезона в польской "Варте". Белорусский защитник успел выйти на поле в четырех матчах национального чемпионата и не отметился результативными действиями.
Летом он подписал контракт с "Оренбургом". В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги футболист принял участие в семи матчах первенства.
Павловец – об игре в Польше: они долго присматриваются к тебе. Потом уже решают, как относиться
Защитник "Оренбурга" Александр Павловец высказался об игре в чемпионате Польши.
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