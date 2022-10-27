– Переживаний насчет медведей точно не было. Намного больше боялись темы военных действий, которую без остановки обсуждали на аргентинских телеканалах. В их представлении в России по улицам должны были ходить не медведи, а военные. На самом деле все наоборот. Мы с семьей чувствуем себя в Оренбурге абсолютно комфортно. Россия – прекрасная страна с добрыми людьми, – цитирует Мансилью "РБ Спорт".
Аргентинский форвард Брайан Мансилья перешел в российский футбольный клуб "Оренбург" летом 2022 года. Он находится в клубе на правах годичной аренды из аргентинского "Расинга". Мансилья является воспитанником этого клуба. До этого Брайан выступал за "Платенсе", "Фаренсе", "Витория Сетубал", "Химнасию" и "Кильмес". В текущем сезоне Мансилья провел в Российской премьер-лиге и Кубке России десять матчей за "Оренбург". Голами не отличался, отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мансильи в 600 тысяч евро.
Форвард "Оренбурга" Мансилья: переживаний насчет медведей точно не было. Намного больше боялись темы военных действий
Аргентинский нападающий "Оренбурга" рассказал о переживаниях при переезде в Россию.
Фото: ФК "Оренбург"