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Форвард "Оренбурга" Мансилья: переживаний насчет медведей точно не было. Намного больше боялись темы военных действий

Аргентинский нападающий "Оренбурга" рассказал о переживаниях при переезде в Россию.
Фото: ФК "Оренбург"
– Переживаний насчет медведей точно не было. Намного больше боялись темы военных действий, которую без остановки обсуждали на аргентинских телеканалах. В их представлении в России по улицам должны были ходить не медведи, а военные. На самом деле все наоборот. Мы с семьей чувствуем себя в Оренбурге абсолютно комфортно. Россия – прекрасная страна с добрыми людьми, – цитирует Мансилью "РБ Спорт".

Аргентинский форвард Брайан Мансилья перешел в российский футбольный клуб "Оренбург" летом 2022 года. Он находится в клубе на правах годичной аренды из аргентинского "Расинга". Мансилья является воспитанником этого клуба. До этого Брайан выступал за "Платенсе", "Фаренсе", "Витория Сетубал", "Химнасию" и "Кильмес". В текущем сезоне Мансилья провел в Российской премьер-лиге и Кубке России десять матчей за "Оренбург". Голами не отличался, отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мансильи в 600 тысяч евро.


Мансилья Оренбург
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