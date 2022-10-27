Черчесов с декабря прошлого года возглавляет венгерский "Ференцварош". Под его руководством "фроди" в прошлом сезоне выиграли чемпионат и Кубок Венгрии.
Карпин на данный момент является главным тренером "Ростова" и сборной России. В нынешнем сезоне донской клуб после 14 туров идет на 4 месте в РПЛ. Сборная России во главе с Карпиным заняла 2 место в отборочной группе ЧМ-2022 и должна была сыграть в стыковых матчах. Но в феврале из-за политической ситуации ФИФА и УЕФА исключили все российские команды из турниров под своей эгидой.
Черчесов с 2016 по 2021 года возглавлял национальную команду России.
"На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в "Ференцвароше" хорошо работает. Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее.
Жаль, что Карпину невозможно возглавить европейский клуб из-за ситуации в мире, но в будущем Валерий может стать одним из лучших тренеров Европы. Почему нет?", - цитирует Петржелу РБ Спорт.
Петржела считает, что Черчесов сильнее Карпина
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела сравнил Станислава Черчесова и Валерия Карпина.
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