Бывший советник Федуна Камоцци: допускаю, что за Кокориным внимательно следят клубы РПЛ

Экс-советник Федуна Франко Камоцци допустил, что клубы из РПЛ могут следить за российским нападающим кипрского "Ариса" Александром Кокориным.

Фото: ФК "Спартак"





31-летний форвард Александр Кокорин в чемпионате России выступал за " - Надеюсь, что у Кокорина всё получится. Допускаю, что за ним внимательно следят клубы из Российской премьер-лиги, - цитирует Камоцци " СЭ ".31-летний форвард Александр Кокорин в чемпионате России выступал за " Динамо ", "Анжи", " Зенит ", "Сочи" и " Спартак ". Зимой 2021 года игрок подписал контракт с итальянской "Фиорентиной", за которую сыграл 11 матчей, но результативными действиями так и не отметился. Летом 2022 года "Арис" взял нападающего в аренду до конца сезона. Россиянин успел принять участие в 7 матчах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Кокорина составляет 800 тысяч евро. Ранее СМИ сообщали, что Кокориным интересуются "Сочи" и " Торпедо ".