"Это утка. После "Урала" Гончаренко должен выдохнуть. В России беда с тем, что тренеры постоянно ходят по кругу. Иногда один специалист отправляет одну команду в Первую лигу, потом возглавляет другой клуб и потом с ним снова опускается в Первую лигу. Нужно тщательно выбирать тренеров", - заявил Семшов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "армейцев" недовольно работой главного тренера команды Владимира Федотова и рассматривает вариант с его увольнением. В качестве возможного сменщика Федотова в ЦСКА называется экс-главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко, который ранее уже возглавлял московский клуб с 2016-го по 2021-й год.
В текущем сезоне ЦСКА финишировал на 6-м месте в турнирной таблице. В активе команды 48 очков в 30-ти матчах. Контракт Владимира Федотова с ЦСКА рассчитан до лета 2025-го года. Виктор Гончаренко был уволен из "Урала" после поражения в первом стыковом матче за сохранение прописки в РПЛ от "Акрона" (2:0). Под руководством белорусского тренера команда завершила сезон на 14-м месте.
Источник: "РБ Спорт"
Семшов - о возможном назначении Гончаренко в ЦСКА: это утка. В России беда с тем, что тренеры ходят по кругу
Экс-футболист "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал слухи о том, что уволенный из "Урала" Виктор Гончаренко может стать главным тренером ЦСКА.
Фото: РИА Новости