"Хочу сказать огромное спасибо "Ахмату". Возможно, кто-то относится к грозненцам настороженно, но Конате провел там шикарное время. Он мусульманин, и ему было очень комфортно. Он понимал правила поведения и нахождения в регионе. А человеку, который это понимает, очень комфортно и хорошо. Мохамед покидает "Ахмат" с грустью, но он отработал контракт честно, став лучшим бомбардиром команды в истории. Спасибо президенту "Ахмата" и руководству клуба за то, что дали ему эту возможность", - цитирует Селюка "СЭ".
Ранее пресс-служба грозненского "Ахмата" объявила об уходе из клуба нападающего Мохамеда Конате. Срок действия трудового соглашения игрока с клубом истекает в конце сезона. По сообщениям СМИ, в подписании Конате в статусе свободного агента заинтересован московский "Локомотив", который расстался с нападающим Артемом Дзюбой.
Кроме того, интерес к Конате приписывают французским клубам "Бресту" и "Лиону", а также вернувшемуся в АПЛ по итогам сезона "Лестеру". Всего на счету форварда из Буркина-Фасо 34 гола в 90 матчах за "Ахмат". Конате является лучшим бомбардиром грозненцев в РПЛ в истории.
Селюк: огромное спасибо "Ахмату". Некоторые относятся к грозненцам настороженно, но Конате провел там шикарное время
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход своего клиента Мохамеда Конате из "Ахмата" на правах свободного агента.
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