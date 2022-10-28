По информации источника, вероятность появления футболиста на поле в игре 15 тура РПЛ с "Химками" - невелика. Грузинский полузащитник восстанавливался от мышечной травмы.
В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 11 матчей за "Динамо" во всех турнирах, на его счету 2 голевые передачи. Последний матч динамовцев Лука сыграл 17 сентября против "Зенита" (0:2). После этого он пропустил 6 матчей бело-голубых.
Завтра, 29 октября, "Динамо" на своем поле примет "Химки". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 14:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Яном Бобровским, арбитр ВАР - Иван Сиденков.
Источник: Sport24
Sport24: Гагнидзе возобновил тренировки в общей группе "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе возобновил тренировки в общей группе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"