Дивеев получил травму в матче 10-го тура РПЛ против "Торпедо" (0:1), повреждение он получил в конце встречи. По результатам медицинского обследования у футболиста выявили перелом большеберцовой кости. Ориентировочный срок лечения составит не менее трех месяцев.
"Динамика положительная. Восстановление идет по плану, все нормально. Учитывая точку, в которой мы сейчас находимся, я думаю, что полноценная работа в общей группе может начаться на зимних сборах. Раньше ожидать его на поле - слишком оптимистично. В весенней части чемпионата сможем увидеть Игоря на поле", - цитирует агента "СЭ".
В нынешнем сезоне Дивеев провел 12 матчей во всех турнирах за ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. В общей сложности за армейский клуб 23-летний футболист сыграл в 118 матчах, в которых забил 10 мячей и стал автором 4 голевых пасов. Контракт Игоря с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
ЦСКА в таблице РПЛ занимает 3 место, набрав в 14 матчах 26 очков. 29 октября армейцы в гостях сыграют против "Локомотива".
Агент Дивеева: полноценная работа в общей группе может начаться на зимних сборах
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о процессе восстановления игрока после травмы.
Фото: РПЛ