Сычевой - о том, что Марин отобрал у него гол: будем разговаривать на повышенных тонах

Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой прокомментировал эпизод с голом Джимми Марина, который добил мяч в ворота после его удара.

Фото: ФК "Оренбург"

"Все в жизни бывает. Марин не прав, что отобрал, да? Конечно. Будем с ним разговаривать. На повышенных тонах? Ну естественно", - сказал Сычевой в видео, которое в своем телеграм-канале опубликовал Тимур Журавель.



"Оренбург" на своем поле разгромил "Факел" в стартовом матче 15-го тура РПЛ (4:1). Дубль в составе хозяев оформил коста-риканский полузащитник Джимми Марин. В эпизоде с его вторым голом Владимир Сычевой пробил по воротам "Факела" пяткой, а Марин добил мяч, когда он уже находился на линии ворот.