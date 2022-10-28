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Агент Соу: Али очень доволен в Турции. Летом, полагаю, он вернется в "Ростов"

Агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы форварда "Анкарагюджю" Али Соу, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: РПЛ
"Али очень доволен в Турции, и в его клубе всем также довольны им. Для его перехода в новый клуб нужна авторизация от "Ростова". Сейчас сложная ситуация, возможна только аренда, так что пока он продолжит в "Анкарагюджю". А летом, полагаю, Али вернется в "Ростов", - цитирует Соррентино "РБ Спорт".

Али Соу выступал за "Ростов" с 2021 года. Он успел провести ростовчан 31 матч, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу. Летом этого года гамбиец перебрался на правах аренды в турецкий "Анкарагюджю", где провел 8 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Срок его арендного соглашения истекает в конце этого сезона.


Соу Ростов
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