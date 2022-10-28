Итальянский журналист: истории Кварацхелии и Бийола показывают, насколько качественные игроки бывают в России

Журналист итальянской Corriere della Sport Массимилиано Мартини поделился мнением об игроках, которые переходят из РПЛ в Серию А.

Фото: AFP





Напомним, Хвича Кварацхелия летом этого года перебрался в "Наполи" из батумского "



Яка Бийол в это же трансферное окно перешел из "Истории Кварацхелии и Яки Бийола показывают, насколько качественные игроки бывают в России. Переговоры с игроками РПЛ всегда возможны, но в Италии мало клубов, которые пристально следят за российским рынком", - приводит слова Мартини Sport24 Напомним, Хвича Кварацхелия летом этого года перебрался в "Наполи" из батумского " Динамо ". До этого грузин выступал в РПЛ за " Локомотив " и " Рубин ". Он успел провести за неаполитанцев 15 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.Яка Бийол в это же трансферное окно перешел из ЦСКА в "Удинезе". За словенского полузащитника заплатили около 4 млн евро. В Италии Бийол сыграл в 9 матчах, отметившись двумя голами.