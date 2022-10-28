"Я не боюсь. Свое я уже отбоялся. У нас хороший микроклимат, мы все нормально решаем. Если такое произойдет, и Марцелу предложат что-то солидное — я буду за него радоваться. Потому что буду радоваться, как и любому другому успеху человека", - цитирует Еремякина "СЭ".
Напомним, Марцел Личка возглавил "Оренбург" летом 2020 года. Под руководством чешского специалиста команда поднялась из Первой лиги в РПЛ. После 15 матчей "Оренбург" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда Лички разгромила "Факел" (4:1) в стартовом матче 15-го тура.
До "Оренбурга" Личка тренировал только "Динамо" Брест в чемпионате Белоруссии. В этом году тренеру исполнилось 45 лет.
Президент "Оренбурга" - о возможном уходе главного тренера: буду радоваться, если Личке предложат что-то солидное
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал возможный интерес топ-клубов к наставнику команды Марцелу Личке.
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