- Жиго был колоритной фигурой: атлет по антропометрии и боец по духу. Он отличался и футбольными качествами - техникой, хорошо начинал атаки и подключался на стандарты. Француз выделялся, его тяжело заменить. Маслов сейчас неплохо играет, но Жиго есть Жиго. Футболиста такого уровня "Спартаку" сейчас не хватает. Усиление команде требуется и на позиции крайних защитников, особенно если российские клубы вернутся в еврокубки, - передает слова Булатова Metaratings.ru.
28-летний французский центральный защитник Самюэль Жиго покинул московский "Спартак" летом 2022 года, перейдя во французский "Марсель". Футболист выступал за красно-белых с июля 2018 года, провел в их составе 110 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. В текущем сезоне вместе с продолжившим выступления за клуб капитаном "Спартака" Георгием Джикией в центре обороны красно-белых играли 21-летний Руслан Литвинов, 22-летний Павел Маслов и 32-летний Миха Мевля.
Булатов: "Спартаку" не хватает игрока такого уровня, как Жиго
Экс-полузащитник "Спартака" Виктор Булатов высказался о качествах покинувшего красно-белых центрального защитника Самюэля Жиго.
Фото: РПЛ